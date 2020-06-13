В Башкирии на ИВЛ находятся 22 пациента с коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:38:03+03:00

Дома остаются 1 552 пациента, у них болезнь протекает без осложнений в легкой форме

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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусом. По последним данным ведомства, 29 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 из них – на аппаратах ИВЛ.

Дома остаются 1 552 пациента, у них болезнь протекает без осложнений в легкой форме. В стационарах республики находятся 1009 человек.

За последние 24 часа в Башкирии выявлено 70 новых заболевших коронавирусом, общее количество инфицированных 4418 человек. Показатель смертей от ковида также остается без изменений с 20 мая – 18 жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU