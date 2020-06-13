2020-06-13T17:51:08+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 14 июня

Днем сильно усилится ветер
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе, в свою очередь, тоже будет сухо – днем скорость ветра достигнет 11-13 м/с.В Уфе, в свою очередь, тоже будет сухо – днем скорость ветра достигнет 11-13 м/с.
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 14 июня. По данным метеорологов, в воскресенье ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть с севера, умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем воздух прогреется до +21,+26 градусов.

В Уфе, в свою очередь, тоже будет сухо – днем скорость ветра достигнет 11-13 м/с. Столбики термометра ночью покажут +9 градусов, а днем +18.

Напомним, что тремя часами ране в МЧС Башкирии выпустили штормовое предупреждение - в отдельных районах региона ожидаются заморозки, 0, -2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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