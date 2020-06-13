Радий Хабиров рассказал о сенокосе в Башкирии

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:50:26+03:00

Руководитель республики отметил, что сельчанам предстоит за лето заготовить 760 тысяч тонн сена, полтора миллиона тонн сенажа, 1,2 млн тонн силоса и засыпать 700 тысяч тонн фуражного зерна.

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Глава Башкирии рассказал, что в регионе начался покос многолетних трав. Фотографии с башкирских полей он традиционно выложил у себя на странице в соцсети.

- "Самый сенокос". Возможно, вы часто слышали эту фразу, но вот сейчас речь идёт о её первоначальном смысле. Том, в каком и я всю свою молодость эту фразу использовал, - написал Хабиров.

Руководитель республики отметил, что сельчанам предстоит за лето заготовить 760 тысяч тонн сена, полтора миллиона тонн сенажа, 1,2 млн тонн силоса и засыпать 700 тысяч тонн фуражного зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU