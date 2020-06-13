2020-06-13T15:01:17+03:00
Общество

Стали известны даты проведения ЕГЭ в Уфе

Экзамены начнутся 3 июля
Эльвина АПАРИНА
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В кабинете будет находиться не более девяти человекВ кабинете будет находиться не более девяти человек
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В администрации Уфы рассказали, когда столичные выпускники смогут сдать ЕГЭ. Экзамены начнутся 3 июля и завершатся 25 июля. Последние два дня зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день.

Таким образом, ЕГЭ по литературе, географии, ИКТ и информатике пройдут 3 июля. 6 и 7 июля состоится экзамен по русскому языку, 10-го июля по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и иностранным языкам письменная часть, 22, 23 июля – ЕГЭ по иностранным языкам, уже устная часть.

В кабинете будет находиться не более девяти человек. Все выпускники будут сидеть в масках, перед ЕГЭ у них измерят температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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