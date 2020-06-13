2020-06-13T14:01:50+03:00
Общество

Глава Башкирии рассказал, что будет делать, когда уйдет в отставку

Радий Хабиров точно знает, что не останется без работы
Эльвина АПАРИНА
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Хабиров отметил, что суть этого видео в том, что каждый мужчина должен уметь готовить, «это гарантия того, что, если на него жена обидится, он голодным не останется».Хабиров отметил, что суть этого видео в том, что каждый мужчина должен уметь готовить, «это гарантия того, что, если на него жена обидится, он голодным не останется».
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Сегодня 13 июня глава Башкирии выложил новое видео у себя на странице в соцсети, как готовит настоящий узбекский плов. А заодно рассказал, чем будет заниматься в государственном отпуске.

«В последнее время мои друзья и знакомые спрашивают, что я буду делать, когда уйду в отставку. Яточно знаю одно, что такие люди, которые умеют готовить такой плов, никогда не останутся без работы, - говорит руководитель региона. – Этот плов, кстати, меня научили делать в армии ребята-узбеки. Прошло уже столько лет, а я до сих пор его делаю».

Хабиров отметил, что суть этого видео в том, что каждый мужчина должен уметь готовить, «это гарантия того, что, если на него жена обидится, он голодным не останется».

- А вообще каждый мужчина, особенно я к чиновникам обращаюсь, должен иметь на всякий случай пару специальностей, и, может быть, даже одну рабочую, - подытожил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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