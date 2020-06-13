В Уфе проводятся рейды по соблюдению масочного режима

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:14:40+03:00

Те, кто не имеет защитной маски, получает ее бесплатно

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В столице Башкирии продолжаются рейды по соблюдению масочного режима – их проводят сотрудники ЦОБа, правоохранители и волонтеры.

В ходе проверок уфимцам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах. Те, кто не имеет защитной маски получает ее бесплатно, сообщили в мэрии города.

Как отмечают представители рейдовых мероприятий, в большинстве случаев маски у горожан при себе имеются. Однако, использовать их они не спешат. После профилактической беседы граждане устраняют нарушение, надев маски.

Напомним, что в Башкирии продолжает действовать режим повышенной готовности и меры самоизоляции. Необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и носить маски и перчатки в общественных местах - в магазинах, торговых центрах, транспорте и такси.

ИСТОЧНИК KP.RU