Состояние ухудшается с каждым днем: в Уфе 23-летнего парня с опухолью мозга положили в одну палату с «ковидным» пациентом

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:34:40+03:00

В 2018 году парню уже удаляли опухоль мозга, но она появилась снова.

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В печально знаменитую РКБ имени Куватова в Уфе 10 июня по направлению поступил 23-летний парень из Мелеуза, которому срочно требуется операция – у него выросла опухоль в головном мозге. Здесь произошел неприятный инцидент – парня, состояние которого ухудшается с каждым днем, положили в палату к человеку с положительным анализом на коронавирус.

- Почему при поступлении положили всех в одну палату, не дождавшись результатов? Нас теперь отправили обратно в Мелеуз на карантин в Мелеузовский ЦРБ. Требовалась незамедлительная операция, из-за халатности врачей операция затягивается. Состояние здоровья ухудшается каждым днем. Обслуживание в обсерваторе оставляет желать лучшего. За период пребывания не мерили не давление, не проверяли кровь на сахар, - говорит мать парня Расима Х.

Женщина рассказала «КП – Уфа», что сыну становится хуже с каждой минутой – у него скачет давление, то вниз, то вверх, а также подскочил сахар до 30. В 2018 году парню уже удаляли опухоль мозга, но она появилась снова. Мать надеется на лучшее и ждет, чтобы операцию сделали поскорее.

ИСТОЧНИК KP.RU