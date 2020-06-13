В Башкирии за день утонули трое мужчин

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:33:25+03:00

- Не оставляйте детей без присмотра. Ни в коем случае не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, - убедительно просят в МЧС республики.

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Жаркие деньки начались, и люди стали массово выбираться на природу. К сожалению, далеко не все соблюдают технику безопасности. Так, сегодня 13 июня спасатели вытащили из воды уже троих погибших мужчин.

Первое ЧП произошло в Уфимском районе – здесь из реки Дема рядом с Таптыково из воды извлекли погибшего 43-летнего уфимца. Также сегодня спасатели зонально поисково-спасательного отряда Дюртюлей извлекли тело 34-летнего местного жителя из пруда деревни Лена Илишевского района. В Иглинском районе республики в деревне Подольский в реке Сим обнаружен погибший 45-летний мужчина.

Спасатели еще раз напоминают о запрете купания на необорудованных пляжах.

- Не оставляйте детей без присмотра. Ни в коем случае не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, - убедительно просят в МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU