Ожидаются заморозки: в МЧС выпустили штормовое предупреждение
В МЧС Башкирии выпустили экстренное предупреждение об опасных природных явлениях.
Как сообщили спасатели, в период с 14 по 15 июня ночью и утром в северных и восточных районах республики ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.
Спасатели предупреждают жителей региона о возможных отрицательных воздействиях низких температур на сельскохозяйственные культуры.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели тип погоды не изменится, температуры воздуха продолжат повышаться.
Также в МЧС пояснили, что в Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском районах республики сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU