2020-06-13T11:19:46+03:00
Общество

Ожидаются заморозки: в МЧС выпустили штормовое предупреждение

Опасные явления прогнозируются в северных и восточных районах
Эльвина АПАРИНА
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Спасатели предупреждают жителей региона о возможных отрицательных воздействиях низких температур на сельскохозяйственные культуры.Спасатели предупреждают жителей региона о возможных отрицательных воздействиях низких температур на сельскохозяйственные культуры.
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В МЧС Башкирии выпустили экстренное предупреждение об опасных природных явлениях.

Как сообщили спасатели, в период с 14 по 15 июня ночью и утром в северных и восточных районах республики ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.

Спасатели предупреждают жителей региона о возможных отрицательных воздействиях низких температур на сельскохозяйственные культуры.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели тип погоды не изменится, температуры воздуха продолжат повышаться.

Также в МЧС пояснили, что в Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском районах республики сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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