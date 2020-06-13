В Башкирии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:51:47+03:00

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представил свежие данные по состоянию на 13 июня 2020 года. За последние 24 часа в Башкирии выявлено 70 новых заболевших коронавирусом. Число выздоровевших в этот раз превысило число выявленных зараженных – 80 человек выписаны по выздоровлению.

Теперь количество заболевших в Башкирии составило 4418 человек. С 9 июня показатель новых инфицированных, согласно официальной статистике, планомерно идет на спад.

Показатель смертей от ковида также остается без изменений с 20 мая – 18 жертв. Общее число выписанных по выздоровлению от коронавируса в регионе – 1903 человека (+80 за сутки). В различных медицинских учреждениях на лечении находится 1001 пациент, состояние 27 из них оценивается как тяжелое. 11 инфицированных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU