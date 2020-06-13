В Башкирии мужчина за рулем «Лады» протаранил столб и погиб
ДТП случилось в Краснокамском районе
От полученных травм он скончался на месте происшествия. Начато расследование.
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Вторая смертельная авария за минувшие сутки в Башкирии произошла в десятом часу вечера в селе Ашит Краснокамского района. Здесь 46-летний житель Нефтекамска за рулем «Лады Гранта» съехал с дороги и наехал на столб.
От полученных травм он скончался на месте происшествия. Начато расследование.
Всего за последние 24 часа на дорогах республики произошло 20 ДТП, в которых три человека погибли и тридцать один получил травмы.
Напомним, что жесткая авария произошла в Туймазинском районе, в которой столкнулись две машины, двое погибли на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU