«Что можно было уже заложили в ломбард»: многодетная семья из Уфы оказалась в ловушке

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:03:10+03:00

Женщина также сообщила, что живут на съемной квартире, за которую тоже нечем платить.

Отцу семейства не выдают зарплату, а мать обратилась за помощью к волонтерам

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К волонтерам организации «Два крыла» в Уфе обратилась за помощью многодетная семья с четырьмя детьми, 16, 12, 3 и одного года. Вот уже с февраля месяца отец семейства не получает зарплату, и дошло до того, что пришлось заложить в ломбард все, что имеется.

- Пытались своими силами, как-то не получается. Одна проблема на другую как снежный ком. Муж работает в строительной компании, делали реконструкцию бассейна. С февраля месяца не видим зарплату, все какие-то обещания. Дома из еды практически ничего не осталось, овсянка и перловка, немного гречки. Детям нужны лекарства и подгузники, - написала мать волонтерам.

Женщина также сообщила, что живут на съемной квартире, за которую тоже нечем платить.

Помочь семье можно одеждой, лекарствами или деньгами через волонтеров, перейдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU