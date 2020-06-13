Житель Башкирии устроил ДТП с двумя погибшими

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:40:35+03:00

Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете.

Изменить размер текста: A A

В двенадцатом часу ночи в Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы столкнулись «Volkswagen Passat», за рулем которого был 45-летний мужчина, и «Лада Гранта», которым управлял 43-летний водитель.

Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. В ДТП погиб водитель отечественной легковушки и его 29-летний пассажир. В столкновении также пострадала 39-летняя пассажирка иномарки.

Ее водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Мужчина был лишен водительских прав, прокомментировали в ГИБДД. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU