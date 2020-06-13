Названы города Башкирии, из которых чаще всего уезжают жители

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:40:20+03:00

Прибыль отмечается в столице Башкирии – население Уфы за три месяца увеличилось на 1882 человека.

За первые три месяца 2020 года население республики уменьшилось на 1 436 человек

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Стало известно, из каких районов и городов Башкирии чаще всего уезжают жители. Как сообщает издание «UfaCityNews.ru», с января по март 2020 года население республики уменьшилось на 1436 человек. По данным аналитиков Башстата, за три месяца прибыло 26 274 человека, а выбыло 27 710.

Чаще всего люди уезжают из Стерлитамака, за три месяца оттуда переехали 448 человек. Далее идет Баймакский район – 406 человек, на третьем месте Абзелиловский – 213. Давлекановский район покинули 147 жителей, Калтасинский 143.

Прибыль отмечается в столице Башкирии – население Уфы за три месяца увеличилось на 1882 человека. Прибыль видна и в Уфимском районе – на 680 человек, Иглинском – на 214. Также виден приток в Стерлитамакском районе – на 206, Нефтекамске – на 127, Туймазинском районе – на 100.

ИСТОЧНИК KP.RU