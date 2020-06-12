Коронавирус в Башкирии, последние новости на 13 июня: показатель новых заражений продолжает идти на спад

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:27:16+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 13 июня 2020 года, что известно на данный момент

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По состоянию на утро 13 июня в Башкирии с начала пандемии подтверждено 4348 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки COVID-19 был обнаружен у 75 жителей республики. С 9 июня показатель новых инфицированных, согласно официальной статистике, планомерно идет на спад.

Показатель смертей от ковида остается без изменений с 20 мая – 18 жертв. Общее число выписанных по выздоровлению от коронавируса в регионе – 1823 человека (+82 за сутки).

2507 жителей Башкирии болеют COVID-19 прямо сейчас. В различных медицинских учреждениях на лечении находится 1001 пациент, состояние 27 из них оценивается как тяжелое. 11 инфицированных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Дома лечатся 1506 человек. У них болезнь протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU