Уфимское МУЭТ заявило об отмене своих проездных, а потом передумало

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:24:58+03:00

На сайте и в соцсетях предприятия то и дело появляется и исчезает информация

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Уфимское муниципальное управление электротранспорта продолжит обслуживать свои проездные несмотря на то, что ранее сообщалось об их упразднении.

3 июня на сайте МУЭТа появилась заметка о том, что с 1 июля обслуживание транспортных карт предприятия прекращается, а проезд по тарифам «Социальный» и «Студенческий» «осуществляться не будет».

«Во избежание недоразумений просим вас прекратить пополнение транспортных карт МУЭТ <…> и израсходовать оставшийся лимит до 1 июля. Осуществлять поездки на городском электротранспорте вы по-прежнему можете за наличный проезд, а также с использованием других транспортных карт», – говорилось в сообщении.

скриншот удаленной заметки

Через неделю данная информация была удалена с сайта. Затем в своих социальных сетях МУЭТ заявило уже другую информацию: «в связи с участившимися обращениями <…> сообщаем, что льготный проезд в городском электротранспорте будет реализован по транспортным картам, обслуживаемым в единой республиканской системе оплаты проезда». Далее предприятие уточнило, что «стоимость льготных тарифов останется прежней» после замены транспортных карт. По всей видимости, речь шла о переходе на проездной «Алга», который был введен летом прошлого года.

скриншот удаленного поста - в данном случае в инстаграме

Однако и эта информация тоже была удалена со страниц МУЭТа. Спустя некоторое время Управление публикует еще одну заметку - на сайте и в соцсетях. В публикации оно сообщает, что «транспортные карты МУЭТ продолжат действовать» и проезд в городском электротранспорте по тарифам «Социальный», «Студенческий» и карте школьника «сохранен в полном объеме. Возобновлено и пополнение транспортных карт».

Что происходит в МУЭТе и почему решения так молниеносно меняются, неясно. Получить разъяснений от предприятия пока не выходит, поскольку на «горячей линии» трубку берет только автоответчик.

ИСТОЧНИК KP.RU