В Башкирии за один день утонули пять человек: среди погибших есть 5-летний ребенок
За сегодняшний день, 12 июня, на водных объектах Башкирии погибли пять человек. Несчастные случаи были зарегистрированы в Дуванском, Уфимском, Давлекановском районе, а также в Уфе и Октябрьском. Об этом сообщает региональное МЧС.
– в Дуванском районе из реки Мелекас извлечен пятилетний мальчик;
– в Уфимском районе в реке Деме рядом с Таптыково утонул 43-летний мужчина. Его тело все еще не найдено. На завтра, 13 июня, запланирован выезд поисково-спасательного отряда.
– в Далекановском районе из озера Аслыкуль вытащили тело 29-летнего парня;
– в городе Уфе в реке Белой близ школы олимпийского резерва по биатлону погиб мужчина. Его личность до сих пор не установлена.
– в городе Октябрьском из озера микрорайона Московка извлечено тело 45-летнего местного жителя. Оно передана сотрудникам правоохранительных органов.
В Главном управлении МЧС обратились к жителям с призывом соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU