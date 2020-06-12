В Башкирии за один день утонули пять человек: среди погибших есть 5-летний ребенок

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:51:44+03:00

Личность одного из умерших до сих пор не установлена

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За сегодняшний день, 12 июня, на водных объектах Башкирии погибли пять человек. Несчастные случаи были зарегистрированы в Дуванском, Уфимском, Давлекановском районе, а также в Уфе и Октябрьском. Об этом сообщает региональное МЧС.

– в Дуванском районе из реки Мелекас извлечен пятилетний мальчик;

– в Уфимском районе в реке Деме рядом с Таптыково утонул 43-летний мужчина. Его тело все еще не найдено. На завтра, 13 июня, запланирован выезд поисково-спасательного отряда.

– в Далекановском районе из озера Аслыкуль вытащили тело 29-летнего парня;

– в городе Уфе в реке Белой близ школы олимпийского резерва по биатлону погиб мужчина. Его личность до сих пор не установлена.

– в городе Октябрьском из озера микрорайона Московка извлечено тело 45-летнего местного жителя. Оно передана сотрудникам правоохранительных органов.

В Главном управлении МЧС обратились к жителям с призывом соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU