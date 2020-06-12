На уфимском пляже на глазах у очевидцев погибла женщина
Сегодня, 12 июня, на пляже в Ленинском районе Уфе на глазах у очевидцев погибла женщина. О несчастном случае рассказали в Управлении городской защиты.
45-летняя уфимка отдыхала с подругой на пляже возле стадиона «Водник». Когда они только стали заходить в воду, женщина вдруг начала терять сознание. На это сразу же отреагировала ее спутница: она позвала спасателей, которые дежурили на пляже. Сотрудники позвонили в «скорую» и стали оказывать пострадавшей первую помощь.
«Поначалу женщина была в полубессознательном состоянии, но вскоре она перестала дышать. Спасатели приступили к реанимационным мероприятиям и через какое-то время сумели вернуть ее к жизни, но ненадолго», – передали в УГЗ.
Спасатели почувствовали, что пульс исчез, и продолжили делать женщине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Однако все было безрезультатно. Когда медики приехали на место, им оставалось только констатировать смерть уфимки. Позже подруга рассказала, что у погибшей были проблемы с сердцем.
ИСТОЧНИК KP.RU