«Из года в год одно и то же»: Уфа не справилась с получасовым дождем – улицы оказались затоплены
Сегодня вечером, 12 июня, День России для уфимцев был омрачен мощным дождем и ветром. Хотя ливень продлился не более получаса, некоторые дороги залило водой.
Больше всего досталось северной части города – Черниковке. Ливневки в районе оказались неспособными «переварить» осадки, из-за чего проезжая часть на ряде улиц оказалась затоплена.
фото: vk.com
После дождя городские сообщества в соцсетях начали публиковать снимки и видеозаписи с последствиями стихии. Наибольшее число кадров набрали улицы Первомайская и Интернациональная. На дорогах машинам приходится буквально рассекать водные просторы.
Последствия дождя в Черниковке - 2 // 12.06.
«Одно и то же из года в год. Черниковка тонет после ливня. И ничего не делают с этим», – негодует пользователь «ВКонтакте» в комментариях к очередному посту про потом на дорогах.
Последствие дождя в Черниковке // 12.06.
ИСТОЧНИК KP.RU