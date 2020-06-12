«Из года в год одно и то же»: Уфа не справилась с получасовым дождем – улицы оказались затоплены

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:35:39+03:00

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Сегодня вечером, 12 июня, День России для уфимцев был омрачен мощным дождем и ветром. Хотя ливень продлился не более получаса, некоторые дороги залило водой.

Больше всего досталось северной части города – Черниковке. Ливневки в районе оказались неспособными «переварить» осадки, из-за чего проезжая часть на ряде улиц оказалась затоплена.

фото: vk.com

После дождя городские сообщества в соцсетях начали публиковать снимки и видеозаписи с последствиями стихии. Наибольшее число кадров набрали улицы Первомайская и Интернациональная. На дорогах машинам приходится буквально рассекать водные просторы.

Последствия дождя в Черниковке - 2 // 12.06.

«Одно и то же из года в год. Черниковка тонет после ливня. И ничего не делают с этим», – негодует пользователь «ВКонтакте» в комментариях к очередному посту про потом на дорогах.

Последствие дождя в Черниковке // 12.06.

ИСТОЧНИК KP.RU