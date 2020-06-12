2020-06-12T16:05:28+03:00
Общество

В Башкирии за неделю подскочили цены на некоторые продукты

Аналитики проследили, как менялась стоимость продовольственных товаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больше всего выросли цены на яблоки, а снизились - на свежие помидорыБольше всего выросли цены на яблоки, а снизились - на свежие помидорыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Башстате рассказали, как изменились цены на некоторые продовольственные товары с 1 июня.

По данным аналитиков, по состоянию на 8 число больше всего выросли цены на яблоки – до 112,41 рубля (+7,1% или +7,49 рубля) за один килограмм. Подорожали также капуста – 25,03 рубля (+7% или +1,63 рубля), морковь – 32,88 рубля (+4,1% или 1,3 рубля), овощные консервы для детского питания – 470,6 рубля (+3,3% или 15,04 рубля), мягкие конфеты в шоколадной глазури – 298,34 рубля (+3,3% или 9,42 рубля), а также гречневая крупа – 72,26 рубля (+3% или 2,07 рубля).

За неделю цены на некоторые продукты значительно снизились. В частности, килограмм свежих помидоров в среднем теперь обойдется в 107,42 рубля (-11,1% или -13,45 рубля). Кроме того, подешевели репчатый лук – 33,86 рубля (-9,7% или -3,63 рубля), свежие огурцы – 80,76 рубля (-8% или – 6,99 рубля), куриные яйца (за 10 штук) – 52,48 рубля (-4,8% или – 2,66 рубля) и вареная колбаса – 316,42 рубля (или -3,2% или -10,41 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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