В Башкирии огнем охватило еще один природный парк – загорелся лес в «Зилиме»
В Башкирии вслед за пожаром на Айгирских скалах огонь вспыхнул в природном парке «Зилим» Гафурийского района. Об этом рассказали в республиканском Минлесхозе.
Пожар на труднодоступном участке в один гектар был зафиксирован 10 июня. Среди причин ЧП ведомство указывает «человеческий фактор». Вину туристов в происшествии подтвердили представители природного парка.
«Неподалеку от места возгорания инспекторами была задержана группа туристов в количестве 12 человек. На данный момент ведется», – написано на официальной странице заповедника «ВКонтакте».
По состоянию на 15:45 11 июня пожар удалось ликвидировать. Угрозы населенным пунктам не допущено.
ИСТОЧНИК KP.RU