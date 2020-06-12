В Башкирии огнем охватило еще один природный парк – загорелся лес в «Зилиме»

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:23:30+03:00

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В Башкирии вслед за пожаром на Айгирских скалах огонь вспыхнул в природном парке «Зилим» Гафурийского района. Об этом рассказали в республиканском Минлесхозе.

Пожар на труднодоступном участке в один гектар был зафиксирован 10 июня. Среди причин ЧП ведомство указывает «человеческий фактор». Вину туристов в происшествии подтвердили представители природного парка.

«Неподалеку от места возгорания инспекторами была задержана группа туристов в количестве 12 человек. На данный момент ведется», – написано на официальной странице заповедника «ВКонтакте».

По состоянию на 15:45 11 июня пожар удалось ликвидировать. Угрозы населенным пунктам не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU