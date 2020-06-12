2020-06-12T15:23:30+03:00
Происшествия

В Башкирии огнем охватило еще один природный парк – загорелся лес в «Зилиме»

По предварительной информации, ЧП случилось из-за туристов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

В Башкирии вслед за пожаром на Айгирских скалах огонь вспыхнул в природном парке «Зилим» Гафурийского района. Об этом рассказали в республиканском Минлесхозе.

Пожар на труднодоступном участке в один гектар был зафиксирован 10 июня. Среди причин ЧП ведомство указывает «человеческий фактор». Вину туристов в происшествии подтвердили представители природного парка.

«Неподалеку от места возгорания инспекторами была задержана группа туристов в количестве 12 человек. На данный момент ведется», – написано на официальной странице заповедника «ВКонтакте».

По состоянию на 15:45 11 июня пожар удалось ликвидировать. Угрозы населенным пунктам не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
История с публичным сексом на остановке в Башкирии получила продолжение
В Башкирии за неделю подскочили цены на некоторые продукты
В Башкирии огнем охватило еще один природный парк – загорелся лес в «Зилиме»
В Башкирии врезавшегося в дерево 18-летнего водителя зажало в салоне машины
Глава Башкирии ввел режим ЧС в восьми районах
МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о сильном ветре
Уфимский адвокат стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере
За сутки в Башкирии коронавирус обнаружили у 75 жителей
После 30-градусной жары в Башкирию придет похолодание
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии в 2020 году
В Башкирии легковушка перевернулась в кювете: госпитализировали 5-летнего сына водителя
Следственный комитет Башкирии начал проверку после сообщения о невыплате компенсаций медикам
Родильный дом в Уфе закроют на месяц
В ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии погиб 24-летний парень
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 12 июня: студенты из Африки начали забастовку
Пенсионера из Уфы заподозрили в развращении девочки
В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на бок бульдозера
Экс-замглавы минземимущества Башкирии получил условный срок за аферу на три миллиона