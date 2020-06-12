В Башкирии врезавшегося в дерево 18-летнего водителя зажало в салоне машины

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:24:54+03:00

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Накануне днем, 11 июня, в городе Сибае 18-летний водитель врезался в дерево и не смог самостоятельно выбраться из машины. О происшествии рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Парень находился за рулем вазовской «десятки». В какой-то момент он не совладал с управлением, в результате чего машину занесло, и боковой стороной она столкнулась с деревом, стоящим рядом с проезжей частью.

фото: Госкомитет по ЧС

«Прибывшие на место ДТП спасатели <…> деблокировали из машины пострадавшего водителя, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи», – передали в аварийном ведомстве.

В легковушке также находился еще один 18-летний молодой человек. Он по счастливому стечению обстоятельств не получил никаких травм.

ИСТОЧНИК KP.RU