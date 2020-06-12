2020-06-12T13:45:08+03:00
Происшествия

Глава Башкирии ввел режим ЧС в восьми районах

Властям на местах предстоит оценить ущерб, который нанесла стихия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Град побил сельскохозяйственные культурыГрад побил сельскохозяйственные культуры
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На территории восьми районов Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации «в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и повреждений кровли некоторых социально значимых объектов». Особая мера будет действовать до 20 июня текущего года. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, режим ЧС введен в Бакалинском, Благоварском, Буздякском, Дюртюлинском, Илишевском, Туймазинском, Чекмагушевском и Шаранском районах. Сельскохозяйственные угодья в этих муниципалитетах получили серьезный ущерб из-за прошедшего 31 мая урагана с градом.

Министерства и районным администрациям был отдан ряд поручений.

Минсельхоз должен будет организовать сбор отчетных документов о гибели сельскохозяйственных культур, власти муниципалитетов – утвердить план действий по ликвидации последствий ЧС и обеспечить его реализацию.

Минобру совместно с администрациями Буздякского и Шаранского районов предстоит обратиться в правительство РБ, чтобы возместить ущерб от ЧС – в этих районах пострадали кровли административных зданий.

Контролировать исполнение распоряжения будут заместители премьер-министра регионального правительства Ирек Сагитов и Ильшат Фазрахманов.

Напомним, ввести режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от урагана районах Радия Хабирова попросил глава госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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