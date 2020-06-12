2020-06-12T12:46:12+03:00
Общество

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о сильном ветре

В двух районах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ветер в Башкирии может достигнуть порывов в 17 метров в секундуВетер в Башкирии может достигнуть порывов в 17 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 12 июня, МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение из-за прогноза о сильном ветре. По данным спасателей в ближайшие сутки в республике ожидаются порывы северного ветра до 17 метров в секунду. На сайте аварийного ведомства также сообщается, что чрезвычайный класс пожароопасности сохраняется в двух районах – Хайбуллинском и Баймакском.

Прогноз погоды по Башкирии с 20:00 12 июня до 20:00 13 июня

В республике ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11°, по югу до 16°, днем 16-21°, по югу до 26°.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог возникнет туман. Видимость сократится до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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