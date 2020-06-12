Уфимский адвокат стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:57:04+03:00

Адвоката задержали. Свою вину она не признает

Изменить размер текста: A A

В Уфе 43-летнего адвоката подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, преступление произошло в июне 2019 года. Адвокат предложила своей подзащитной выбить «условку», а взамен попросила 1,6 млн рублей. Часть этих денег якобы должны были получить «должностным лицам прокуратуры и суда».

«В действительности адвокат не имела возможности повлиять на результаты судебного рассмотрения уголовного дела, а требуемые деньги планировала присвоить, – рассказали в СК. – После вынесения Верховным судом обвинительного приговора с реальным сроком отбывания наказания, женщина [подзащитная] обратилась с заявлением в правоохранительные органы».

Подозреваемая в мошенничестве адвокат задержана. Вину в совершенном преступлении она не признает. Следствие по этому делу ведут сразу два ведомства – СК и УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU