За сутки в Башкирии коронавирус обнаружили у 75 жителей

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:57:39+03:00

Пробы на коронавирус у 75 человек показали положительный результат за минувшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в республике было подтверждено 4348 случаев COVID-19

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В Башкирии за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 75 жителей. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе по состоянию на 12:00 12 июня составляет 4348 человек.

Согласно официальной статистике, представленной информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в регионе продолжает снижаться показатель новых зараженных. Так, 9 июня таковых было 96, 10 – 81, а 11 – 79.

За последние 24 часа по выздоровлению было выписано 18 носителей COVID-19. Новых летальных исходов не зарегистрировано. В регионе, по данным Минздрава, от коронавируса умерло 18 человек за все время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU