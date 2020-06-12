После 30-градусной жары в Башкирию придет похолодание

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни температура воздуха в Башкирии начнет снижаться. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Специалисты отметили, что на этой неделе в теплой воздушной массе по республике происходило повышение дневных температур – до 28-32°. Однако уже завтра, с прохождением холодного атмосферного фронта через территорию республики, ситуация начнет меняться.

Если сегодня, 12 июня, теплая погода еще сохранится, то 13 и 14 числа фон температур ожидается более низким. В ночные часы столбик термометра покажет +3, +8° (по югу до +13°), а днем – не выше +17, +22°.

«В области холодного фронта 12-13 июня пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и градом. Направление ветра сменится на северное, порывы его будут достигать 15-20 м/с», – добавили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU