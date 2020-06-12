Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии в 2020 году
В Башстате рассказали, от чего чаще всего умирали жители республики в период с января по март текущего года.
По данным статистического ведомства, за указанный отрезок времени в регионе скончался 12391 человек – на 459 меньше, чем в прошлом году.
Больше всего жителей 4455 – умерло от болезней системы кровообращения, из них 2070 – от нарушений мозгового кровообращения и 1821 – от ишемической болезни сердца.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти для 1796 человек. 1210 жителей Башкирии скончались «по неустановленным причинам». 955 человек умерло от старости (смерть по данной причине фиксируется у людей старше 81 года). Еще 709 человек ушли из жизни из-за болезней эндокринной системы.
От болезней нервной системы умерло 688 жителей региона, от заболеваний органов дыхания – 677, от внешних причин (ДТП, падения, утопления) – 616, от болезней пищеварения – 560.
Если говорить о самой редкой причине смерти, то, согласно статистике, это алкогольное отравление. Спиртное стоило жизни одному человеку.
ИСТОЧНИК KP.RU