Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии в 2020 году

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:53:27+03:00

Чаще всего жители Башкирии умирают от болезней системы кровообращения Фото: Александр ГЛУЗ

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В Башстате рассказали, от чего чаще всего умирали жители республики в период с января по март текущего года.

По данным статистического ведомства, за указанный отрезок времени в регионе скончался 12391 человек – на 459 меньше, чем в прошлом году.

Больше всего жителей 4455 – умерло от болезней системы кровообращения, из них 2070 – от нарушений мозгового кровообращения и 1821 – от ишемической болезни сердца.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти для 1796 человек. 1210 жителей Башкирии скончались «по неустановленным причинам». 955 человек умерло от старости (смерть по данной причине фиксируется у людей старше 81 года). Еще 709 человек ушли из жизни из-за болезней эндокринной системы.

От болезней нервной системы умерло 688 жителей региона, от заболеваний органов дыхания – 677, от внешних причин (ДТП, падения, утопления) – 616, от болезней пищеварения – 560.

Если говорить о самой редкой причине смерти, то, согласно статистике, это алкогольное отравление. Спиртное стоило жизни одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU