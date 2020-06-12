В Башкирии легковушка перевернулась в кювете: госпитализировали 5-летнего сына водителя

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:25:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 11 июня, в девятом часу вечера в Кугарчинском Башкирии районе произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Дорожная авария была зафиксирована на 304 километре трассы Магнитогорск-Ира. 40-летний житель Стерлитамака на «Ладе Гранта» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там машина опрокинулась и повалилась на бок.

В легковушке находился 5-летний ребенок – сын водителя. Мальчика с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

«Начато разбирательство, ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП», – добавили в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано семь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы. Единственное смертельное ДТП произошло на трассе Уфа-Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU