2020-06-12T08:30:04+03:00
Общество

Следственный комитет Башкирии начал проверку после сообщения о невыплате компенсаций медикам

Речь идет о водителях «скорой» Белебеевской ЦРБ, которые задействованы в помощи больным коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Медики пожаловались на руководство через СМИМедики пожаловались на руководство через СМИ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку после сообщения о невыплате компенсаций водителям скорой помощи Белеблеевской ЦРБ. Медработники, участвовавшие в перевозке больных коронавирусом, через СМИ пожаловались на руководство медучреждения. Они не дождались 25-тысячных выплат за работу с ковид-положительными пациентами.

Правоохранители примут процессуальное решение после установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства регионального СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24