Следственный комитет Башкирии начал проверку после сообщения о невыплате компенсаций медикам
Речь идет о водителях «скорой» Белебеевской ЦРБ, которые задействованы в помощи больным коронавирусом
Медики пожаловались на руководство через СМИ
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Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку после сообщения о невыплате компенсаций водителям скорой помощи Белеблеевской ЦРБ. Медработники, участвовавшие в перевозке больных коронавирусом, через СМИ пожаловались на руководство медучреждения. Они не дождались 25-тысячных выплат за работу с ковид-положительными пациентами.
Правоохранители примут процессуальное решение после установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства регионального СК.
ИСТОЧНИК KP.RU