2020-06-12T07:52:54+03:00
Общество

Родильный дом в Уфе закроют на месяц

Там намечается плановая дезинфекция
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
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Уфимский Родильный дом №3 (Кольцевая, 131) закроют на месяц из-за плановой дезинфекции. Об этом рассказали в пресс-службе столичной администрации.

Роддом будет закрыт с 23 июня по 20 июля. В этот период беременные, которые территориально относятся к этому медицинскому учреждению, будут перенаправлены в Республиканский Клинический Перинатальный центр. Он располагается в Кировском районе по адресу Авроры, 16.

Телефоны для справок: +7 (347) 254-65-39, +7 (347) 294-97-47.

Плановая обработка никак не связана с пандемией коронавируса. О том, какие больницы закрыты из-за инфекции, сообщалось накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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