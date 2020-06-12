2020-06-12T07:29:46+03:00
Происшествия

В ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии погиб 24-летний парень

Он находился в салоне легковушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне вечером, 11 июня, на 1477 километре трассы Уфа-Челябинск произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции, 41-летний мужчина за рулем вазовской «семерки» ехал по автодороге М5 со стороны башкирской столицы в направлении Челябинска. Во время движения легковушка врезалась в попутный большегруз «Shakman».

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

От сильного удара смяло всю переднюю часть отечественной машины. Известно, что в ней находился 24-летний пассажир – от полученных травм он скончался на месте. Водитель выжил, но его с тяжелыми травмами госпитализировали.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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