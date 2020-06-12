В ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии погиб 24-летний парень
Накануне вечером, 11 июня, на 1477 километре трассы Уфа-Челябинск произошло ДТП со смертельным исходом.
По данным Госавтоинспекции, 41-летний мужчина за рулем вазовской «семерки» ехал по автодороге М5 со стороны башкирской столицы в направлении Челябинска. Во время движения легковушка врезалась в попутный большегруз «Shakman».
фото: ГИБДД РБ
От сильного удара смяло всю переднюю часть отечественной машины. Известно, что в ней находился 24-летний пассажир – от полученных травм он скончался на месте. Водитель выжил, но его с тяжелыми травмами госпитализировали.
Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
фото: ГИБДД РБ
ИСТОЧНИК KP.RU