2020-06-11T21:05:54+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 12 июня: студенты из Африки начали забастовку

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 12 июня 2020 года, что известно на данный момент
Рустем АХУНОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По состоянию на утро, 12 июня, коронавирусом в Башкирии заболели 4273 человек. Из них за последние сутки заразились 79 пациентов.

Сейчас в больницах республики остается немногим больше тысячи человек. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, 13 из которых подключили к ИВЛ. Еще полторы тысячи пациентов получают лечение амбулаторно, их состояние не требует постоянного нахождения врача рядом.

СТУДЕНТЫ ИЗ АФРИКИ НАЧАЛИ ЗАБАСТОВКУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Странная ситуация сложилась с группой студентов из далекой и теплой страны. Несколько молодых людей пожаловались в приемной Радия Хабирова, что их насильно удерживают в общежитии уфимского ЮИ МВД (по-простому, школы МВД). Иностранцы якобы не могут выйти за территорию учебного заведения, тогда как здоровые граждане Башкирии с 12 мая могут гулять без всяких ограничений (при соблюдении всех правил, конечно). В руководстве института студентам якобы пытаются объяснить ситуацию тем, что ограничения созданы в целях их же безопасности.

Учащиеся заявили, что в знак протеста объявили голодовку – они вторые сутки отказываются посещать местную столовую и не будут ходить за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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