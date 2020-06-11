Пенсионера из Уфы заподозрили в развращении девочки

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:50:15+03:00

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71-летнего дедушку из Уфы заподозрили в развращении 13-летней девочки.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, загадочная история произошла вечером 10 июня. В полицию обратилась гражданка, которая заявила, что 71-летний сосед по даче развращал ее дочь прямо на своем садовом участке в Калининском районе. На место выехали стражи порядка.

В СК Башкирии прокомментировали, что сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства инцидента. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Напомним, что ранее в Уфе задержали гражданина Турции по подозрению в сексуальном насилии над дочерью своей сожительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU