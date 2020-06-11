2020-06-11T18:09:24+03:00
Общество

Экс-замглавы минземимущества Башкирии получил условный срок за аферу на три миллиона

Мужчина полностью признал свою вину
Рустем АХУНОВ
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Бывший замглавы минземимущества Башкирии Ильнур Абсалямов получил три года тюрьмы условно за попытку получения взятки в три миллиона рублей.

Известно, что ранее чиновник полностью признал свою вину, поэтому дело рассмотрели в особом порядке за две недели. По данным «Ъ-Уфа», зимой 2019 года сотрудники ФСБ задержали чиновника во время попытки получения взятки в три миллиона рублей. Мужчина обещал «помочь» одной из строительных компаний в принятии объекта минземимуществом.

Примечательно то, что на тот момент пост в министерстве Абсалямов не занимал, поэтому следователь посчитал, что чиновник никак не мог повлиять на ответ министерства, а лишь обманывал взяткодателя, чтобы забрать деньги себе. Именно поэтому его осудили не за получение взятки.

В итоге мужчина получил три года заключения условно, 200 тысяч рублей штрафа, а также он сможет работать на госслужбе один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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