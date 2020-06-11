2020-06-11T17:06:09+03:00
Происшествия

ФСБ получило сообщение о подростке из Уфы, планирующем заминировать гимназию

Силовики обследовали здание учреждения, но ничего не обнаружили
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Информация о подозрительном письме была передана республиканскому Управлению ФСБИнформация о подозрительном письме была передана республиканскому Управлению ФСБ
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ФСБ России получило сообщение о том, что уфимский школьник планирует заминировать здание гимназии.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», тревожное письмо было отправлено на электронную почту силового ведомства 9 июня. В сообщении говорилось, что некий Ринат Т. (имя изменено – прим. авт.) планирует заминировать гимназию. В письме также указывался номер телефона предполагаемого злоумышленника. Информация была передана в республиканское Управление.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и саперы. Они обследовали двухэтажное здание гимназии и прилегающую к ней территорию, однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Впоследствии правоохранители выяснили, что номер, который был указан в письме, зарегистрирован на 49-летнего уфимца, а пользуется телефоном его 14-летний сын. Подросток учится в седьмом классе той самой якобы заминированной гимназии. Действительно ли юноша затевал преступление или его просто подставили, выяснит следствие. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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