2020-06-11T15:17:38+03:00
Общество

Иностранные студенты института МВД объявили голодовку: за поддержкой они обратились к главе Башкирии

Учащихся их Африки почти не выпускают из общежития
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Студенты из Африки, которые учатся в Уфимском юридическом институте МВД, объявили голодовку. Как следует из обращения к главе Башкирии Радию Хабирову, иностранных граждан не выпускают из общежития.

«Они находятся в режиме самоизоляции с конца марта по сей день с разрешением выйти за пределы территории ЮИ МВД всего на час, тогда как все остальные жители Башкирии с 12 мая могут свободно гулять по городу, – негодует заявитель Бурханова А. – Так как жить взаперти третий месяц не возможно! Обращаюсь к вам с целью скорого разрешения этого недоразумения».

В обращении говорится, что студенты «неоднократно обращались к руководству института» и всегда получали один и тот же ответ: «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю». Учащиеся в знак протеста объявили голодовку – они не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соседнем с Башкирией регионе пропали две молодые девушки
Иностранные студенты института МВД объявили голодовку: за поддержкой они обратились к главе Башкирии
Первые участники пилотного проекта «Газпром-группа» завершают свое обучение
ГК «Первый Трест» объявила о запуске продаж ЖК Grand&Grand в центре Уфы
Республиканскую станцию скорой помощи в Уфе частично закрыли на карантин
Согнутую почти на 90 градусов уфимку спасли врачи из Новосибирска
Глава Башкирии рассказал о своем первом впечатлении от Уфы
В День России уфимцев ждет грандиозное 3D мэппинг-шоу
В Башкирии открывается природный парк «Иремель»
ВТБ в Башкирии начал принимать заявки на субсидии по ипотеке
На улице Заки Валиди в Уфе движение транспорта останется закрытым до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человек
Глава Башкирии предложил поставить руководителем Чишминского района начальника из МЧС
В Башкирии 19-летний парень сбил пожилого мужчину: пешеход скончался в больнице
В Башкирии на двух рабочих обрушилась кирпичная кладка
В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах
В Уфе школьник отравился неизвестным веществом
Власти Башкирии за пять лет хотят построить 100 газовых заправок
В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение