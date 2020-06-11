Иностранные студенты института МВД объявили голодовку: за поддержкой они обратились к главе Башкирии

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:17:38+03:00

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Студенты из Африки, которые учатся в Уфимском юридическом институте МВД, объявили голодовку. Как следует из обращения к главе Башкирии Радию Хабирову, иностранных граждан не выпускают из общежития.

«Они находятся в режиме самоизоляции с конца марта по сей день с разрешением выйти за пределы территории ЮИ МВД всего на час, тогда как все остальные жители Башкирии с 12 мая могут свободно гулять по городу, – негодует заявитель Бурханова А. – Так как жить взаперти третий месяц не возможно! Обращаюсь к вам с целью скорого разрешения этого недоразумения».

В обращении говорится, что студенты «неоднократно обращались к руководству института» и всегда получали один и тот же ответ: «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю». Учащиеся в знак протеста объявили голодовку – они не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU