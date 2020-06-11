2020-06-11T16:04:38+03:00
Общество

В соседнем с Башкирией регионе пропали две молодые девушки

Обе сбежали из социальных центров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: КП-Челябинскфото: КП-Челябинск
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В граничащей с Башкирией Челябинской области полиция объявила в розыск двух молодых девушек. По данным коллег из «КП-Челябинск», обе сбежали из социальных центров областной столицы.

Первая – 17-летняя Галина Богданович – пропала без вести еще в конце февраля. Она покинула социально-реабилитационный центр, и больше ее никто не видел. Приметы: на вид 16-17 лет, рост – 170 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.

Вторая пропавшая – 16-летняя Ирина Давлетчина. Она сбежала из социального центра в конце мая. Приметы: на вид 16-17 лет, рост – 145 см, плотное телосложение, русые крашеные волосы до плеч, карие глаза. В день пропажи была одета в светлую футболку, голубые джинсовые брюки и белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о девушках, просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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