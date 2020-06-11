Республиканскую станцию скорой помощи в Уфе частично закрыли на карантин

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:34:37+03:00

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Республиканская станция скорой медицинской помощи в Уфе частично закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 11 июня, на профильном брифинге рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

«В Республиканской станции скорой медицинской помощи и центре медицины катастроф ограничения введены с 4 июня. Но вы не пугайтесь – это не вся станция. Там действительно есть предписание [о введении карантина] в отношении нескольких бригад на одной из подстанций», – сообщила Кононова.

По словам чиновницы, частичный карантин введен еще в шести медучреждениях республики. Среди них:

– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения с 26 мая);

– Верхне-Татышлинская ЦРБ (провизорный госпиталь с 5 июня);

– Кармаскалинская ЦРБ (провизорное отделение закрыто с 26 мая);

– Октябрьская ГБ №1 (кардиологическое, неврологическое, хирургическое отделения с 28 мая);

– Уфимская ГКБ №13 (гематологическое, диагностическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня, а также приемное отделение).

ИСТОЧНИК KP.RU