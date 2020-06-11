Республиканскую станцию скорой помощи в Уфе частично закрыли на карантин
Республиканская станция скорой медицинской помощи в Уфе частично закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 11 июня, на профильном брифинге рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
«В Республиканской станции скорой медицинской помощи и центре медицины катастроф ограничения введены с 4 июня. Но вы не пугайтесь – это не вся станция. Там действительно есть предписание [о введении карантина] в отношении нескольких бригад на одной из подстанций», – сообщила Кононова.
По словам чиновницы, частичный карантин введен еще в шести медучреждениях республики. Среди них:
– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения с 26 мая);
– Верхне-Татышлинская ЦРБ (провизорный госпиталь с 5 июня);
– Кармаскалинская ЦРБ (провизорное отделение закрыто с 26 мая);
– Октябрьская ГБ №1 (кардиологическое, неврологическое, хирургическое отделения с 28 мая);
– Уфимская ГКБ №13 (гематологическое, диагностическое, кардиологическое, гастроэнтерологическое, реанимационное отделения с 1 июня, а также приемное отделение).
ИСТОЧНИК KP.RU