Согнутую почти на 90 градусов уфимку спасли врачи из Новосибирска

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:54:09+03:00

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В Новосибирске от тяжелой формы сколиоза вылечили 36-летнюю уфимку Анастасию Юсупову. Позвоночник женщины согнулся под углом в 86 градусов, а на спине начал расти горб. На исправление ситуации медикам понадобились две операции. Насте восстановили осанку и избавили от постоянных болей в спине.

Как рассказала Юсупова коллегам из «КП-Новосибирск», искривление позвоночника у нее появилось в пять лет. Родители сразу же записали девочку на плавание, танцы и массаж. Со временем ситуация только ухудшалась. Настя вспоминает свое детство и юность с ужасом: «Я постоянно носила корсеты, мы с мамой ездили в разные санатории, больницы, ежедневно делали лечебную физкультуру». В 14 лет у уфимки уже был сколиоз третий степени. Он быстро перерос в четвертую.

С возрастом у Насти начал появляться реберный горб, позвоночник сгибался все больше и больше. В конечном счете угол составил почти 90 градусов. Внешне это проявлялось в том, что одно плечо было выше другого.

Проблемы с позвоночником не помешали Юсуповой построить личную жизнь: она вышла замуж и родила двоих детей. Тем не менее девушка все равно надеялась, что когда-нибудь сможет избавиться от своего недуга и сопутствующих ему болей. В итоге она все-таки решилась на операцию, хотя родственники были против, опасаясь последствий.

Обе операции прошли в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. После первой процедуры в 2018 году девушку подвели к зеркалу, и она увидела, что плечи встали на один уровень, а грудная клетка стала выпирать вперед. В позвоночник было встроено два стержня, которые его поддерживают в нужном положении, а рядом с ним вкручены болты, которые фиксируют правильное положение.

В декабре прошла вторая операция – Насте убрали горб. Спустя два месяца после этого женщина могла сесть за руль и посещать бассейн. Она заметила, что стала выносливее и теперь наслаждается пешими прогулками и ездой на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU