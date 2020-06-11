В День России уфимцев ждет грандиозное 3D мэппинг-шоу

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 12 июня в башкирской столице не будет масштабных праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Не удастся посмотреть и традиционный праздничный салют - его в этом году его тоже не будет.

Единственное, что планируется на улицах Уфы в этот день - это грандиозное 3D мэппинг-шоу "Россия " и "Празднуем вместе!". Экраном для проекции станет фасад здания главной концертной площадки города - ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50), на котором с помощью графические 3D эффектов покажут патриотическую программу, посвященную государственным символам России и Республики Башкортостан, а также исторические объекты и памятники, посвящённые самым выдающимся соотечественникам.

На глазах зрителей "оживут" символы национального достояния республики - башкирский мед, национальный инструмент курай, пещера Шульган-Таш, эпос Урал-Батыр,памятник Салавату Юлаеву и многое другое. Начало шоу в 23.00. Тем ,кто захочет посмотреть шоу, организатор проекта - Министерство культуры РБ напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU