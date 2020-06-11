2020-06-11T12:41:43+03:00
Звезды

В День России уфимцев ждет грандиозное 3D мэппинг-шоу

Экраном для проекции станет фасад государственного концертного зала "Башкортостан".
Мила КИЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 12 июня в башкирской столице не будет масштабных праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Не удастся посмотреть и традиционный праздничный салют - его в этом году его тоже не будет.

Единственное, что планируется на улицах Уфы в этот день - это грандиозное 3D мэппинг-шоу "Россия " и "Празднуем вместе!". Экраном для проекции станет фасад здания главной концертной площадки города - ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50), на котором с помощью графические 3D эффектов покажут патриотическую программу, посвященную государственным символам России и Республики Башкортостан, а также исторические объекты и памятники, посвящённые самым выдающимся соотечественникам.

На глазах зрителей "оживут" символы национального достояния республики - башкирский мед, национальный инструмент курай, пещера Шульган-Таш, эпос Урал-Батыр,памятник Салавату Юлаеву и многое другое. Начало шоу в 23.00. Тем ,кто захочет посмотреть шоу, организатор проекта - Министерство культуры РБ напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Согнутую почти на 90 градусов уфимку спасли врачи из Новосибирска
Глава Башкирии рассказал о своем первом впечатлении от Уфы
В День России уфимцев ждет грандиозное 3D мэппинг-шоу
В Башкирии открывается природный парк «Иремель»
ВТБ в Башкирии начал принимать заявки на субсидии по ипотеке
На улице Заки Валиди в Уфе движение транспорта останется закрытым до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человек
Глава Башкирии предложил поставить руководителем Чишминского района начальника из МЧС
В Башкирии 19-летний парень сбил пожилого мужчину: пешеход скончался в больнице
В Башкирии на двух рабочих обрушилась кирпичная кладка
В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах
В Уфе школьник отравился неизвестным веществом
Власти Башкирии за пять лет хотят построить 100 газовых заправок
В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение