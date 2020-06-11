2020-06-11T12:27:23+03:00
Общество

В Башкирии открывается природный парк «Иремель»

Туристы смогут его посетить уже завтра, 12 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Природный парк "Иремель"фото: vk.com // Природный парк "Иремель"
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В Башкирии для посещений открывается природный парк «Иремель». Он будет доступен для туристов с завтрашнего дня, 12 июня. Об этом сообщается на официальной странице заповедника «ВКонтакте».

«Просьба: не забываем про безопасность, не оставляем за собой мусор», – говорится в сообщении.

Природный парк «Иремель» располагается на территории Белорецкого и Учалинского районов. Он назван в честь второй по высоте вершины в республике. Доступ туда был закрыт приказом Минэкологии Башкирии 28 марта текущего года. Причина – угроза распространения коронавируса.

Напомним, накануне стало известно, что на Айгирских скалах загорелся лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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