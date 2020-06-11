На улице Заки Валиди в Уфе движение транспорта останется закрытым до 12 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:32:25+03:00

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В Уфе закрыто движение транспорта на улице Заки Валиди. Речь идет об отрезке пересечений с Аксакова до Гоголя на всей ширине проезжей части. Ограничение продлится завтрашнего утра. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.

«Уфимские инженерные сети» на днях завершили на улице строительство и капитальный ремонт тепловых сетей. После земляных работ здесь восстановят благоустройство – уложат чистый слой асфальта и нанесут разметки. Движение по Заки Валиди планируют открыть к 9 часам утра 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU