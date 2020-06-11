В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:52:18+03:00

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В Башкирии обновилась статистика по подтвержденным случаям коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 заразилось 79 человек. За все время пандемии инфекцию в республике подхватило уже 4273 жителя.

Второй день подряд число новых носителей ковида не только снижается, но и оказывается меньше числа вылечившихся. Так, за сутки по выздоровлению был выписан 101 пациент (всего - 1741). Информацию представил мониторинговый центр по ситуации с коронавирусом.

Количество человек, умерших от COVID-19 не изменилось - жертв по-прежнему 18. Тем не менее накануне глава Белорецкого района республики заявил о смерти пациента с диагностированной инфекцией.

Напомним, накануне руководитель региона Радий Хабиров внес поправки в указ о повышенной готовности в связи с коронавирусом. Появились послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU