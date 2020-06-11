В Башкирии 19-летний парень сбил пожилого мужчину: пешеход скончался в больнице
В ГИБДД Башкирии сообщили о смерти жителя Зилаирского района, которого в ночь на 10 июня сбил автомобиль. Врачи не смогли спасти 61-летнюю мужчину, и накануне он скончалась на больничной койке.
По данным дорожной полиции, аварий произошла в селе Зилаир. Водителем «Приоры», которая совершила наезд на пожилого местного жителя, был 19-летний парень.
«Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано семь аварий, в которых пострадали 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU