2020-06-11T08:52:14+03:00
Происшествия

В Башкирии на двух рабочих обрушилась кирпичная кладка

Несчастный случай произошел в Мелеузе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавших доставили в районную больницуПострадавших доставили в районную больницу
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В башкирском городе Мелеузе на двух рабочих местного предприятия ООО «Водоканал» обрушилась кирпичная кладка. Гострудинспекция рассказала об итогах расследования группового несчастного случая.

Как сообщило надзорное ведомство, инцидент произошел 13 мая. Бригаде поручили разровнять землю на территории канализационной насосной станции. Работники ждали, пока приедет экскаватор.

«Спецтехника прибыла на место, но из-за узкого проезда к месту стрела экскаватора зацепила воздушный силовой кабель, он натянулся, крепления оторвались от здания машинного отделения, обрушилась часть кирпичной кладки парапета», – рассказали в Гострудинпсекции.

В этот момент рядом со зданием находились 52-летний мастер и 59-летний водитель. Они получили травмы. Их доставили в районную больницу.

Расследование показало, что причиной несчастного случая стали нарушение требований безопасности (машинист не учел всех препятствий, а пострадавшие стояли в опасной зоне), а также неудовлетворительная организация работ. В отношении «Водоканала» было возбуждено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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