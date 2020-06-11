В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:34:47+03:00

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Депутаты парламента Башкирии на ближайшем пленарном заседании намерены законодательно запретить курение кальянов в общественных местах и ввести штрафы за нарушение новой нормы. По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, «во многих регионах» такая практика уже есть.

«Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», – отметил председатель парламента.

Запрет на курение кальянов после принятия нормы будет распространяться на:

– парки и скверы;

– площади;

– набережные;

– остановки общественного транспорта;

– подземные и надземные переходы;

– гаражи и парковки;

– территории рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

– места проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе.

Сумма штрафа за нарушение составит 500 рублей. За повторное нарушение – одну тысячу рублей.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос любителям кальянов. Он потребовал принять особые меры наказания для тех, кто пренебрегает запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU