В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах
Депутаты парламента Башкирии на ближайшем пленарном заседании намерены законодательно запретить курение кальянов в общественных местах и ввести штрафы за нарушение новой нормы. По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, «во многих регионах» такая практика уже есть.
«Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», – отметил председатель парламента.
Запрет на курение кальянов после принятия нормы будет распространяться на:
– парки и скверы;
– площади;
– набережные;
– остановки общественного транспорта;
– подземные и надземные переходы;
– гаражи и парковки;
– территории рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;
– места проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе.
Сумма штрафа за нарушение составит 500 рублей. За повторное нарушение – одну тысячу рублей.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров устроил разнос любителям кальянов. Он потребовал принять особые меры наказания для тех, кто пренебрегает запретом.
ИСТОЧНИК KP.RU