2020-06-10T21:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 июня: в больницах остаются более тысячи зараженных

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 11 июня 2020 года, что известно на данный момент
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Уфе и Башкирии. На утро 11 июня в республике 4194 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За посление сутки было зарегистрирован 81 новый случай заражения COVID-19.

По данным минздрава Башкирии, на 11 июня в больницах республики остаются 1066 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся 28 человек, под аппаратами ИВЛ – 12 пациентов.

В легкой форме заболевание протекает у 1470 человек. Все они находятся дома, но под наблюдением врачей.

Как сообщает пресс-служба минздрава республики, за сутки с полным выздоровлением выписались 135 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выписались 1640 пациентов. На 11 июня количество смертей от новой коронавирусной инфекции не увеличилось – их по-прежнему 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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