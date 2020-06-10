Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 июня: в больницах остаются более тысячи зараженных
«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Уфе и Башкирии. На утро 11 июня в республике 4194 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За посление сутки было зарегистрирован 81 новый случай заражения COVID-19.
По данным минздрава Башкирии, на 11 июня в больницах республики остаются 1066 человек с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся 28 человек, под аппаратами ИВЛ – 12 пациентов.
В легкой форме заболевание протекает у 1470 человек. Все они находятся дома, но под наблюдением врачей.
Как сообщает пресс-служба минздрава республики, за сутки с полным выздоровлением выписались 135 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выписались 1640 пациентов. На 11 июня количество смертей от новой коронавирусной инфекции не увеличилось – их по-прежнему 18.
ИСТОЧНИК KP.RU