В Башкирии обнаружили бездыханное тело полугодовалого младенца

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:12:51+03:00

Беда пришла в дом в одной из деревень Мишкинского района республики

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Накануне в одной из деревень Мишкинского района Башкирии произошла настоящая трагедия. Рано утром в одном из домов родители нашли в колыбели бездыханное тело своего полугодовалого ребенка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле малышки не обнаружили никаких видимых телесных повреждений.

По словам собеседника, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение и изъяли баночку с детским питанием, которая лежала рядом с телом ребенка. Мертвого младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU