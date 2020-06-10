2020-06-10T20:12:51+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили бездыханное тело полугодовалого младенца

Беда пришла в дом в одной из деревень Мишкинского района республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в одной из деревень Мишкинского района Башкирии произошла настоящая трагедия. Рано утром в одном из домов родители нашли в колыбели бездыханное тело своего полугодовалого ребенка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле малышки не обнаружили никаких видимых телесных повреждений.

По словам собеседника, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение и изъяли баночку с детским питанием, которая лежала рядом с телом ребенка. Мертвого младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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