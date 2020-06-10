Жительница Башкирии защищаясь от побоев забила своего возлюбленного табуреткой насмерть

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:04:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в одной из деревень Абзелиловского района Башкирии произошла кровавая семейная драма. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, накануне поздно ночью в частном доме было обнаружено тело 53-летнего местного жителя. Прибывшие на место сотрудники полиции и сыщики выяснили, что перед смертью мужчина выпивал в доме у знакомого, где и получил смертельный удар табуреткой по голове.

По словам собеседника, подозреваемого в нанесении тяжких повреждений нашли практически сразу. Оказалось, что в тот роковой вечер мужчина стал избивать свою сожительницу. В ответ женщина, защищаясь от побоев, схватила табуретку и нанесла ему несколько ударов табуреткой. В итоге буйный мужчина скончался. Сама женщина призналась в содеянном сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU